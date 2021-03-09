Украина Отмена перевода часов, в Раде готовят украинцам еще одно новшество: «Начало рабочего дня…»

2021-03-09 18:00

 

Отменой перехода на летнее и зимнее время в Украине могут не ограничиться

Так, законопроект №4201, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, могут дополнить еще одной существенной нормой. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире "Украина 24".

Речь идет об особенностях формирования графика рабочего дня в регионах Рада планирует предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно "сдвигать" начало и окончание рабочего дня. Но на всей территории Украины будет действовать единое время - киевское.

Новая норма предусматривает, "что органы местного самоуправления в случае необходимости могут устанавливать не региональное время, а особенности начала рабочего дня".

То есть, местные власти смогут формировать свое начало рабочего дня в своей области.

 "Если они видят, что какой-то разрыв во времени есть, то они, не отменяя киевское время, могут установить, что работа в определенном регионе будет, например, на полчаса позже или раньше начинаться. Но это никоим образом не повлияет на единое киевское время по всей территории Украины", - заявил вице-спикер Рады.

Напомним, 3 марта, Верховная рада приняла за основу законопроект №4201 об отказе от перевода часов.

Однако на "летнее" время в конце марта украинцам еще придется переходить. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с 27 на 28 число. Затем в октябре 2021 года в ночь с 23 на 24 октября еще раз нужно будет перевести стрелки часов на час назад, но этот перевод уже может стать последним.

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