Украина "Укрпошта" начала принимать e-документы в "Дії" для получения посылок

2021-03-09 19:40

Используя приложение "Дія", в "Укрпошті" теперь можно получать внутренние посылки с наложенным платежом на сумму от 5 тыс. грн и международные посылки с наложенным платежом.

Отделения "Укрпошти" начали принимать электронные документы в приложении "Дія" для получения внутренних и международных отправлений с наложенным платежом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Используя приложение, теперь можно получать внутренние посылки с наложенным платежом на сумму от 5 тыс. грн и международные посылки с наложенным платежом. Также документы в "Дії" можно использовать для приема и выплаты почтовых переводов (в том числе переводов наложенного платежа и таможенных платежей).

Раньше, чтобы получить такие отправления, нужно было иметь бумажные копии документов, удостоверяющих личность, отмечают в Кабмине.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении "Дія" появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

Ожидается, что в 2021 году в приложении появится возможность получения цифровой подписи, изменения места регистрации онлайн, автоматической регистрация бизнеса и электронный больничный.

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