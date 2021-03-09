Украина ПФУ обрисовал ситуацию с пенсиями после индексации

2021-03-09 22:00

9 марта, согласно утвержденному графику, на выплаты пенсий украинцам направлено 2,4 млрд гривен.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что за февраль были профинансированы выплаты на сумму в 14,6 млрд гривен.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату в установленном порядке», - говорится в сообщении ПФУ.

Ранее сообщалось о том, как Пенсионный фонд начал финансирование пенсий марта во вторник. 2 марта на выплату пенсий было направлено 0,7 млрд гривен.

При этом, с 1 марта 2021 начат автоматический перерасчет пенсий, согласно которому выплаты более 8 млн украинцев повысят на 11%, а средний рост выплат составит 300 гривен.

По информации ПФУ перерасчет пенсий был осуществлен 9, 76 млн. пенсионеров. Из них увеличена пенсия 7, 91 млн. граждан.

Однако, на 100 гривен увеличили пенсию 46,3% украинцев. Другими словам, трети из общего количества пенсионеров, добавили по 100 гривен или 3,5 доллара.

От 100 до 400 гривен получили 31, 8% граждан, что составляет около 2 млн. пенсионеров. Хотя, скорее всего, от 100 до 200 гривен получили 30% от этого количества, так как очень большая вилка между этими суммами.

От 400 до 500 гривен доплаты получили 7, 6% граждан.

В свою очередь, экономист Павел Кухта сообщил, что в случае повышения пенсий до уровня реального прожиточного минимума, вся пенсионная система станет банкротом. При этом он обратил внимание на то, что в Украине реально существует два вида прожиточных минимумов.