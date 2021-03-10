Украина Кравчук впервые прямо сказал, что будет, если не сработает мирный сценарий на Донбассе

2021-03-10 14:42

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложит рассмотреть свой мирный сценарий по решению вопроса Донбасса. Но если оппоненты его не примут, Украина будет вынуждена более активно противостоять российской агрессии.

"Мы знаем, что стягиваются войска, проходящих тренировки, обучение. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад – мы готовы защищать свою землю", – заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии ТВ

Он подчеркнул, что Украина никогда не будет нападать первой, поэтому и предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария.

"Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно – защищаться", – сказал глава украинской делегации в ТКГ.