Украина В Раде назвали главную причину медленной вакцинации - отсутствие финансовой мотивации

2021-03-10 13:43

На сегодня прививки от коронавируса в Украине делают 130 бригад. На следующей неделе после обучения планируется довести количество таких бригад до 200. Об этом сообщил глава Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"К старту прививочной кампании не было готово достаточное количество мобильных бригад. В некоторых регионах на прошлой неделе работало 1-2 бригады. На этой неделе развернуто обучение дополнительных бригад. Сейчас имеются 130 бригад, до конца этой недели, по сообщению Минздрава, подготовят 200 бригад", - подчеркнул Радуцкий.

Он добавил, что в силах одной такой бригады делать в сутки 80-100 инъекций.

"То есть теоретически мы можем выйти на уровень 15-20 тысяч прививок в сутки", - заявил Радуцкий.

При этом он отметил, что бригады не совсем мотивированы для такой работы. Дело в том, что тариф Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) за каждую первую прививку составляет 25 грн, за вторую - 65 грн (восемь тысяч - на этапе формирования бригады).

"Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию. Из некоторых регионов поступает тревожная информация - медикам из бригад обещали премии, но люди так и не понимают, получат ли эти средства", - написал в соцсети Радуцкий.

По его мнению, следует финансово мотивировать медиков, вошедших в бригады. Они должны знать четкие суммы за каждую сделанную ими прививку, тогда, считает Радуцкий, они будут заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинцев было провакцинировано.