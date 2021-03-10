Украина Установка счетчиков на газ, чем обернется новое решение и кто будет платить больше: «Зависит от…»

2021-03-10 20:00

В Украине изменили сроки установки газовых счетчиков для простых семей

Украинцам сделали отсрочку с 2021 года до января 2023 года.

Отмечается, что в большинстве случаев установка счетчиков выгодна пользователям, так как помогает сэкономить, но так происходит не всегда.

Без счетчиков украинцы платят согласно установленным нормативам, даже если потребляют меньше.

Сколько нужно платить согласно нормативу семье из трех человек:

есть только газовая плита – 9,6 кубометра (67 грн);

газовая плита и водонагреватель – 31,47 кубометра (219,4 грн).

Важный момент: отказ от установки счетчика могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления, которые в несколько раз выше (из расчета на трех человек):

есть только газовая плита – 29,4 кубометра (205,5 грн);

газовая плита и водонагреватель – 70,8 кубометра (494,8 грн).

После установки счетчика суммы в платежках могут и вырасти. Дело в том, что на них влияют многие факторы:

сколько человек прописано и сколько на самом деле проживает;

как часто семья готовит пищу и в каких объемах;

какая техника используется.

Установка счетов входит в тариф поставщиков газа, но поставить его можно и самостоятельно. Прибор учета вместе с установкой обойдется примерно от 4 до 7 тыс. грн.

Если же вы решили покупать самостоятельно счетчик на свою квартиру, стоит посоветоваться с экспертами, так как от пропускной способности прибора учета зависит и его стоимость.

Кстати, если вы ежемесячно платите абонплату на газ в размере 300 грн, то только в прошлом году вы отдали облгазу "на установку" счетчика 162 грн. В таком случае покупка вашего счетчика облазом "окупится" примерно за 10 лет (в среднем прибор учета в закупке без расходов на установку стоит 1,1-1,3 тыс. грн).

Рано или поздно счетчики на газ придется установить всем украинцам, даже если после этого суммы в платежках вырастут.