Украина Декретные и больничные в Украине пройдут масштабную верификацию

2021-03-11 21:40

 

Пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Однако это не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

"Верификация выплат должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат... В ближайшее время будут обработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов", - сказано в сообщении.

Разработают и механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.

"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего будут обращения в суд.

Как писалось ранее, с 1 января 2021 года в государстве ввели превентивную верификацию информации, подаваемой гражданами при обращении за государственной помощью. Минфин создал информационно-аналитическую платформу верификации, которая объединяет в одном месте информацию о реципиента из многих источников.

Отметим, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат.

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