Украина В Украине существенно выросли выплаты по больничным

2021-03-13 13:00

Выплаты по больничным в Украине по сравнению с прошлым годом выросли почти на 40%. Они составили 1,27 млрд гривен в феврале этого года против 0,92 млрд гривен в феврале 2020-го.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

«Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 1,27 млрд гривен против 0,92 млрд гривен в феврале 2020 года. Рост расходов составил 38,3%», - указано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом месяце за больничными обратились 276 тысяч работников против 266 500 в феврале прошлого года. Это на 9,5 тыс. человек, или 3,6% больше.

«Динамика роста сумм и количества листков нетрудоспособности наблюдается Фондом с осени прошлого года и связана с распространением коронавирусной болезни. Кроме того, на размер расходов по больничным листам влияет рост размера средней заработной платы по стране», - говорится в сообщении.