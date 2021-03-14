В Украине ужесточают требования выхода на пенсию, детали закона: "С 1 апреля..."

Требования выхода на пенсию снова изменятся
В Украине ужесточат требования выхода на пенсию. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Так, выйти на пенсию в 60 лет станет сложнее. Норма стажа увеличится на год. Кроме того, требования увеличатся и для тех, кто сможет выйти на заслуженный отдых в 63 года.
А также с 1 апреля 2021 года общий пенсионный возраст для женщин увеличится с 59,5 до 60 лет.
Итак, в 2022-ом в 60 лет смогут выйти на пенсию люди со стажем в 29 лет, и с каждым годом до 2028-го - стаж увеличится до 35 лет.
Также, начиная с 2022 года, в 63 года выйдут на пенсию люди со стажем от 19 до 29 лет, а в 2028-ом стаж уже должен будет составить от 25 до 35 лет.
Кому не будет хватать стажа, можно будет его докупить - с начала 2021-го один год страхового стажа стоит 31 860 грн.
Напомним, в 2021-ом украинцам трижды повысят пенсии, в результате максимальная выплата увеличится на 1650 грн.
Этот перерасчет связан с повышением прожиточного минимума. Вместе с тем увеличатся и надбавки за сверхнормативный стаж (они составляют 1% от минимальной пенсии за каждый год).
Стоит отметить, что сейчас доплату получают те украинцы, которым исполнилось 80 лет еще в прошлом году или раньше.