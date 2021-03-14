Украина Укравтодор построит первый автобан в Украине

2021-03-14 13:30

Укравтодор подписал меморандум с «Автомагистраль-Юг» о строительстве современного автобана Краковец — Броды — Ровно, согласно которому вторая компания произведет разработку технико-экономического обоснования реализации проекта.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на сайт Госагентства автомобильных дорог Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что украинское правительство готово максимально способствовать реализации масштабных дорожных инфраструктурных проектов, стимулирующих экономическое развитие регионов.

По словам главы Кабмина, реализация таких проектов позволит Укравтодору объявить открытый конкурс с целью отбора частного инвестора для строительства.

Шмыгаль отметил, что использование механизма государственно-частного партнерства позволит активнее привлекать инвестиции в развитие качественной дорожной сети в Украине.

Подчеркивается, что строительство автобана является продолжением реализации программы "Большая стройка" президента Владимира Зеленского. По словам Шмыгаля, строительство "Краковец — Броды — Ровно" благодаря привлечениею частного инвестора позволит создавать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию.

Также сообщалось, что в Киеве подорожали пригородные маршрутки. Стоимость проезда подняли в обуховском направлении, которое является одним из самых загруженных. Отмечается, что новые цены начнут действовать с 13 марта.

Ранее "Хвиля" писала, что в Украине заработали новые правила перевозки детей в авто. В частности, было дополнено определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств). Из свода правил исчез возраст ребенка, там оставлен исключительно рост детей (145 см) и убрали одно важное ранее требование.

Напоминаем, что украинцев ждут новые штрафы на дорогах. Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому за пьяную езду и другие нарушения ПДД грозят новые, более высокие штрафы.