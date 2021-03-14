Украина Переход на летнее время в Украине: когда нужно перевести стрелки часов и что будет дальше

2021-03-14 14:00

В ночь с 27 на 28 марта Украина переходит на летнее время. Сделать это придется, несмотря на то, что 3 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201, который предполагает отказ от перевода часовна летнее и зимнее время.

Об этом пишет РБК-Украина.

Перевести стрелки нужно будет на один час вперед, в ночь в 03:00 с 27 на 28 марта. Это будут последние мартовские выходные. Конечно, в эру гаджетов, они выполняют это действие за людей. Но все же, если есть настенные или другие механические и электронные часы, нужно не забыть перевести на них стрелки. Осенью стрелку всегда переводят на час назад, а весной - вперед.

Когда переведем стрелки часов в последний раз?

Авторы законопроекта №4201, предполагают, что последний переход будет осенью на зимнее время. Поэтому, скорее всего, последний раз стрелки часов мы будем переводить в октябре 2021 года.

Если закон все же примут в полном объеме, то в Украине больше не будет такого понятия, как переход на летнее время. Навсегда закрепится за нашей страной нынешнее зимнее время, которое по международной шкале UTC+2.

Именно зимнее время является традиционным для нашего региона. После того, как время зафиксируют, разница между киевским и московским временем будет постоянно составлять один час.