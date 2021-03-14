Коронавирус В Украине начал распространяться новый штамм COVID-19, - Степанов

2021-03-14 14:30

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Украина вошла в тяжелую фазу распространения нового штамма коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По данным министра, наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Ивано-Франковской, Закарпатской областях и на Буковине. Львовская область еще не входит в «красную зону». Но министр призвал мэра Андрея Садового вводить на местном уровне ограничительные меры, которые не повредят экономике, но позволят уменьшить темпы распространения эпидемии.

«Мы вошли в трудный период распространения нового штамма коронавируса. Этот штамм опасен не только для пожилых людей, но и для молодежи. Он поражает ЦНС, почки, печень. Борьба с ним требует наших сплоченных действий, ответственности и самодисциплины», – заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что сейчас необходимо вакцинироваться. Те, кто сделает прививку, могут не инфицироваться, а если и заразятся, то переболеет в легкой форме и без осложнений.

Ранее мы сообщали, что британский и южноафриканский штаммы коронавируса, кроме легких поражают почки, печень и центральную нервную систему.