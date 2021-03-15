Украина За сутки сепаратисты Донбасса 13 раз обстреляли позиции ВСУ

2021-03-15 10:03

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов со стороны сепаратистов.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, возле Южного противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинского военного - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Неподалеку от Екатериновки сепаратисты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Луганского враг вел обстрел позиций наших военных из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Кроме того, сепаратисты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от поселка Лебединское. Возле Опытного и Авдеевки противник совершил обстрел в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а вблизи Песков - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Возле Гнутово сепаратисты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Украинские военные на действия противника открывали ответный огонь.