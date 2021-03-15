Украина Когда весенние каникулы в украинских школах: все подробности

2021-03-15 17:00

В большинстве украинских школ учеников отправят на весенние каникулы в этом году с 22 по 28 марта или же с 29 марта по 3 апреля. Однако из-за увеличения количества больных коронавирусом в некоторых регионах школьники уже начали отдыхать.

Журналисты собрали информацию о весенних каникулах в разных городах Украины.

В Министерстве образования и науки напомнили, что украинские школы наделены автономией и могут сами принимать решения по организационным вопросам, в том числе относительно введения каникул. Из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в некоторых общинах Киевской, Ивано-Франковской, Черновицкой и других областей весенние каникулы начались еще 9 марта и продлятся до 14 марта включительно.

Киев

Как сообщает "24 канал" со ссылкой на директора департамента образования и науки города Киева Елену Фиданян, в школах столицы весенние каникулы решили не переносить. Киевские школьники будут отдыхать от учебы с 22 по 27 марта.

Киевская область

В Киевской области из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ часть школ ушла на каникулы досрочно. На каникулах находятся ученики Калиновской, Дымерской, Немешаевской, Березанской громад.

В 47 территориальных громадах области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 громадах - с 29 марта по 4 апреля.

Краматорск

Из-за роста количества больных коронавирусом в городе Краматорске (Донецкая область) школьников отправили на каникулы с 15 марта, на учебу они выйдут 29 марта.

"За последнее время увеличилось количество заболеваний коронавирусом среди педагогических работников, 15 классов находятся на дистанционном обучении, а одна группа на самоизоляции", - сообщила в комментарии Общественному начальник управления образования городского совета Краматорска Ирина Каракулова.

Житомир

Для школьников Житомирской ОТГ весенние каникулы начались 13 марта и продлятся до 21 марта. Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

"Департамент образования городского совета и руководители учреждений общего среднего образования Житомирской городской территориальной общины должны провести весенние каникулы 2020-2021 учебного года в учреждениях общего среднего образования в течение 9-ти календарных дней с 13 марта по 21 марта", - цитирует сообщение городского совета местный сайт 1.zt.ua.

Винница

По решением Департамента образования и корпуса директоров весенние каникулы были объявлены с 9 по 15 марта. "Решением педсовета каждое заведение внесло изменения. Весенние каникулы переносятся с 22 марта на 9 марта. Они будут продолжаться по 15 марта включительно", - сообщила изданию "20 минут" начальник департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

Кременчуг

В городе Кременчуг (Полтавская область) весенние каникулы начнутся 29 марта и завершатся 4 апреля. Как передает местный сайт 05366.com.ua, об этом сообщили в департаменте образования. При этом в школах города Полтавы ученики будут отдыхать с 22 марта. Полтавская область находится в "желтой" зоне, поэтому учебные заведения работают в обычном режиме.