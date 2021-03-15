Украина Убийство семилетней Марии Борисовой: подозреваемого взяли под стражу

2021-03-15 17:20

Полиция задержала подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой из Херсонской области. Об этом сообщила начальник департамента из Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

Подозреваемым оказался 52-летний мужчина. Его взяли под стражу.

"Сегодня взяли под стражу 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области", - рассказала Усенко.

Напомним, что девочку искали четверо суток.

"Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски", - добавила чиновница.