Украина Украинцам объяснили, почему растут цены на продукты и бензин

2021-03-15 18:20

В правительстве Украины объяснили причины стремительного роста цен на популярные продукты питания, а также на бензин и другое автомобильное топливо.

На очередном заседании правительства Украины премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил информацию о росте цен на продукты и бензин, но граждане уже и без того успели отметить такую тенденцию. При этом была озвучена причина роста цен, а также высказано заверение о том, что этот процесс будет регулироваться властями.

Согласно заявлению премьер-министра, основной причиной роста цен на бензин является подорожание тарифов на покупку нефти в мире. Но при этом все помнят цены на нефть прошлой осени, когда они упали до критического минимума. Но при этом ни одна сеть АЗС Украины не стала добровольно снижать цены на бензин, лишь несколько заправок сделали незначительные скидки клиентам под давлением правительства.

Получается, связь между ценами на нефть и тарифами на заправках не являются пропорциональными. Когда падают цены на нефть, сети АЗС просто увеличивают прибыль. При росте тарифов на покупку нефти поднимаются и цены на бензин. То же самое происходит и в привязке цен на бензин к доллару.

В последние месяцы продолжают расти и цены на продукты в Украине. В частности, подорожало подсолнечное маско, яйца, мясо, сахар, некоторые овощи и фрукты. Частично это можно объяснить плохим урожаем в прошлом году. Однако рост цен на некоторые продукты все же сложно объяснить. Особенно это касается тех товаров, которые привязаны к продолжающему дешеветь доллару.

Денис Шмыгаль заявил о том, что ведутся переговоры с крупнейшими поставщиками продуктов, даже уже через несколько месяцев можно было стабилизировать цены и прекратить процессы инфляции. Остается лишь надеяться, что этот план правительства сработает.