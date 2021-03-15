Украина В УПЦ объяснили, какие продукты можно есть и как молиться в Великий пост

2021-03-15 19:00



У православных христиан сегодня, 15 марта, начался Великий пост.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, пост продлится до праздника Пасхи, который в этом году православные отметят 2 мая.

«Мы постимся ради чего-то большего, нежели просто воздержание в пище. Вследствие ограничения излишества в удовлетворении своих ежедневных потребностей и отстранения от жизненной суеты происходит очищение души, приближение ее к Богу, наполнение сердца духовной радостью и желанием жить по заповедям Божьим. Великий пост - это наша попытка изменить себя и мир к лучшему», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий, обращаясь к верующим.

Великий пост состоит из Святой Четыредесятницы - первые 40 дней поста - и Страстной седмицы. Наиболее строгие седмицы (недели) - первая и последняя (Страстная).

В Великий пост, согласно Уставу, православные отказываются от пищи животного происхождения - яиц, мясных, молочных продуктов. Рыбу едят только в дни двунадесятых праздников - Благовещения Пресвятой Богородицы - 7 апреля и на Вход Господень в Иерусалим - 25 апреля. В Лазареву субботу, 24 апреля, разрешается рыбная икра.

По монастырскому уставу в понедельник первой седмицы - полное воздержание от пищи, а также в Великую пятницу на Страстной неделе - до выноса плащаницы.

В дни Великого поста в понедельник, среду и пятницу - сухоядение - пища без термической обработки и масла. Во вторник и четверг разрешается вареная пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть горячую пищу с растительным маслом. Такие правила - это монастырский устав. Верующим меру воздержания нужно обсудить с духовником.

Например, послабление поста необходимо детям, беременным, больным людям, а также тем, чья работа связана с физическими нагрузками.

Во время поста не совершается Таинство Венчания.

Важно помнить, что Великий пост - не диета и не голодание. Главный смысл - в духовной подготовке к празднику Пасхи. В течение поста верующие участвуют в Таинствах Покаяния, Причастия и Соборования.

Во время Четыредесятницы можно причаститься в субботу и воскресенье, а также по средам и пятницам, когда в храмах совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В другие дни Литургия не совершается. Это период усиленной молитвы.

С понедельника по четверг первой недели поста вечером во всех храмах читается Великий канон Андрея Критского. Великий канон читается полностью, а также Житие преподобной Марии Египетской - в среду вечером, 14 апреля.

Во время поста верующие стараются отказаться от вредных привычек и помочь нуждающимся.

На Великий пост в 2021 году Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующим Украинской Православной Церкви особое молитвенное правило.

«Благословляется верным нашей Церкви в течение этого Великого поста ежедневно прочитывать по одной кафизме из Псалтири. Кроме этого, благословляется совершать по три земных поклона с молитвой «Отче наш» с просьбой прощения наших грехов, а также по три земных поклона с молитвой «Богородице Дево» с испрошением благословения Божия для нашей Украинской земли и ее народа», - призвал Предстоятель Украинской Православной Церкви.