Украина Украинцев ждут задержки выплат по больничным и декретным отпускам

2021-03-16 13:43

Фонд социального страхования Украины предупреждает о задержках выплат больничных и декретных, однако уверяет, что выплаты будут проведены в полном объеме.

“Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно скорее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования”, – сообщает пресс-служба Фонда.

В настоящее время задержка составляет 21 рабочий день, или 1.8 млрд грн. Кроме того, профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

“В ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат”, – говорится в сообщении.

В Фонде соцстрахования уточняют, что имеющаяся задолженность была накоплена в декабре из-за резкого возрастания затрат.

“Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и тому подобное.”, – говорится в сообщении.

По информации Фонда в декабре 2020 года фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года.