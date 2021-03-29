Украина Минздрав планирует запустить электронный больничный: детали

2021-03-29 18:20

Министерство здравоохранения Украины вместе с НСЗУ, фондом социального страхования завершают разработку внедрения электронного больничного. Однако некоторое время он будет работать параллельно с бумажным.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер.

Отмечается, что больничный лист сможет получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, у которого известна его история, и есть история обращений к врачу.

«Мы должны видеть, кто выписал, когда, какой диагноз, обращался ли ранее пациент к врачу, или он вчера появился в системе и врач просто по своему желанию выписывает эти листы. Это вводиться для того чтобы снизить все риски, нам было важно, чтобы это стало электронно» - добавил Кучер.