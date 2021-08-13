Коронавирус В Польше целый город остался без полиции - все копы одновременно ушли на больничный из-за переутомления

2021-08-13 16:31

Польский городок Камень-Поморский с населением около десяти тысяч  остался без единого полицейского. Причина в том, что все с правоохранители ушли на больничный из-за усталости.

Как сообщает польское издание Onet.pl, данную информацию подтвердили в полицейском профсоюзе. Также они отметили, что схожая ситуация сложилась еще в одном городе - Щецине. Там в одном из полицейских участков также не осталось сотрудников, в другом на больничный ушли 70% копов.

При этом полицейские заверили, что ни о какой забастовке речи быть не может. Ситуация связана исключительно с недостаточным количеством сотрудников в участках. Из-за этого полицейские не смогли уйти в плановый отпуск, что вызвало переутомление.

И хоть подобная ситуация - не забастовка, полицейские предупредили, что подобные случаи могут стать регулярными. Разумеется, если эту проблему решить не удастся.

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