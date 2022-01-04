Коронавирус Как узнать, когда оплатят больничный: украинцам назвали два способа

2022-01-04 16:43

 

В Министерстве социальной политики Украины рассказали гражданам, как можно узнать, когда оплатят больничный лист.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фонд социального страхования Украины погасил задолженность по оплате листков нетрудоспособности. Это стало возможно благодаря финансовой поддержке Фонда в объеме 1,75 млрд. гривен.

Узнать информацию можно онлайн – данные о состоянии финансирования больничных ежедневно обновляется в Telegram-канале Фонда соцстрахования Украины. Кроме того, уточнить дату можно также в отделении Фонда социального страхования - для этого в каждом областном управлении созданы отдельные "горячие линии".

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