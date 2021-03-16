Украина В Украине проверяют получателей субсидий: названы самые частые нарушения

2021-03-16 21:40

С 1 января 2021 года в Украине проходит превентивная проверка информации, подаваемой гражданами при обращении за субсидией. За несколько месяцев Министерство финансов выявило 2,5 млн сомнительных случаев назначения государственной помощи на сумму 455 млрд гривен.

Отмечается, что нарушения подтвердились в 78% сомнительных случаев назначения государственной помощи. Местные власти, которые и проводили проверку сомнительных случаев, могут заставить нарушителей вернуть субсидии государству.

По субсидиям количество несоответствий, обнаруженных Минфином, составило 70% от общего числа сомнительных случаев.

Наиболее распространенными проблемами оказались:

- выплаты уже после смерти получателя;

- выплаты семьям, которые сделали покупки более чем на 50 тыс. гривен;

- выплаты тем, у кого есть автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет;

- получения субсидий одновременно по двум разным адресам.

Напомним, в Украине введена трехэтапная проверка получателей субсидий:

- Превентивная - проводится во время обращения за госпомощью;

- Текущая - во время назначения пособия;

- Ретроспективная - после получения назначенной государственной помощи.

Кроме того, уполномоченные органы могут проводить дополнительные проверки, определяющие, нужно ли субсидианту вернуть в бюджет полученные деньги.