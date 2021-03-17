Украина Премьер Шмыгаль настоятельно призвал местные власти усиливать карантинные ограничения

2021-03-17 15:04

Премьер Украины Денис Шмыгаль сегодня призвал местные власти не ждать "вказивки" сверху, а самостоятельно усиливать карантин. Разумеется, если такая необходимость есть.

Во время заседания правительства чиновник напомнил, что местная власть может сама принимать решения об усилении карантина и призвал не медлить с этим.

"У нас продолжает действовать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения", - сказал Шмыгаль

При этом премьер-министр уверяет, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне. Однако, "если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то правительство будем вынуждено усилить карантинные меры на всей территории страны.