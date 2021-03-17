Украина Банки блокируют переводы украинцев, требуя доказать легальность доходов: как работают новые правила

2021-03-17 20:00

В Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия.

В Украине новые правила финансового мониторинга заработали еще в прошлом году. По закону, финансовые учреждения должны применять риск-ориентированный подход. Каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например:

публичные деятели (имеют влияние на бюджет и принятие решений, ПЕП);

те, кто проводит операции на сумму от 400 тыс. грн;

те, кто проводит операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

физлица-предприниматели (ФЛП), юридические лица, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

те, кто переводит средства за границу, обменивает банкноты.

Если банку показалось, что операция сомнительная, блокировать могут даже переводы незначительных сумм. Хотя раньше закон обязывал проверять операции от 150 тыс. грн, а по новым правилам – от 400 тыс.

Проверка касается не только переводов, но и даже открытия депозитов. Если украинец ежемесячно откладывал небольшую сумму с "серой" зарплаты, накопил, например, на квартиру и решил отнести деньги в банк (иначе легально сделку провести не удастся), финансовое учреждение может отказаться открывать депозит.

Нужно подтвердить источник, а если это теневой доход, то легально сделать это не удастся. "Тогда нужно идти в банк и вместе искать механизмы. Сейчас любая сумма от 250 тыс. грн проверяется банками", – рассказывает управляющий партнер компании "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Незначительные переводы и операции при этом, вероятно, банк не заинтересуют. Хотя бывают и обратные ситуации, когда блокируют переводы даже на 150 грн.

Банк не просто может отказаться принимать депозит, но и заблокировать крупный перевод. Если не подтвердить происхождение этих средств, можно вовсе их лишиться. К примеру, как вспоминает Черный, несколько лет назад в Украине заблокировали депозиты на 150 млн долларов. Тех, кто хотел вернуть средства, просили доказать, что они заработаны легально.

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец также добавляет: за нарушение правил могут не просто заблокировать операцию, но и заморозить депозит и заблокировать деньги.

Особая проверка для избранных

Еще одна большая проблема – ПЕП считается даже тот украинец, который работал в органах власти, например, в 90-х. И его банк будет проверять с собой тщательности.

Возмущенные клиенты финансовых учреждений забросали Нацбанк жалобами, в результате регулятору пришлось рассылать инструкцию о том, кого не стоит слишком усиленно проверять:

если низкий риск отмывания средств;

если нет подозрения в отмывании средств;

ПЕП использует счет в банке для получения зарплаты (пенсии);

если объем финансовых операций за три месяца не превысил 200 тыс. грн.

Регулятор также предложил украинским банкам свой вариант применения законодательства. Для тех ПЕП, которые:

обслуживались в банке и до того, как вступил в силу новый закон против отмывания денег;

не выполняют публичные функции (не являются властью) не менее 12 месяцев;

проводят понятные операции (в пределах своих доходов);

имеют историю обслуживания в банке;

не проводят подозрительные операции.

"Банки не очень охотно соглашаются работать с ПЕПами, потому что опасаются санкций НБУ, если они не уследят в плане верификации, идентификации. Нет единого списка ПЕПов. Каждый банк начинает по своим источникам, программами, проверять клиентов. И их родственники должны проходить проверку, а у них могут быть другие фамилии", – рассказала вице-президент Ассоциации Украинских банков Галина Хейло

Эксперт отмечает, что подобные правила действуют по всему миру. "Я недавно была в США, много общалась с банковскими экспертами. Как у нас работает финансовый мониторинг, наверное, первое, что их интересует. Украина ассоциируется с и источниками коррупции", – добавила Хейло.

Борьба с коррупцией и отмыванием средств ведется во всем мире. Украина выполняет уже взятые на себя обязательства и постепенно стремиться преодолеть уровень теневой экономики, благодаря которой "питается" контрабанда, коррупция и нелегальные доходы.