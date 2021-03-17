Украина Мама 8-летней модели ответила "всем недоброжелателям": сделано заявление

2021-03-17 20:40

Мама восьмилетней девочки Миланы Маханец, которая начала встречаться с 13-летним блогером Пашей Пай, прокомментировала громкий скандал из-за игры детей в "роман", с публикациями откровенных фото и видео в соцсетях.

Как рассказала Дарья Маханец, она уже дала показания полиции в Ирпене.

По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала в своем аккаунте в Instagram, что отправилась ночевать к своему избраннику.

"Многие пользователи интернета стали вовсю обсуждать заявление ребенка и посчитали, что Милана якобы живет вместе с 13-летним мальчиком отдельно от родителей. Это очень искаженная информация. Ребенок в своем stories отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", - объяснила женщина.

Она также заявила, что ограждает свою дочку, у которой полмиллиона подписчиков, от потока скандала и различных негативных комментариев в сети.

"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают", - рассказала Дарья.

Женщина заявила, что готовит дочку к карьере модели, а сейчас девочка "активно занимается блогерством".

"Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере... Она - блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес", - говорит Дарья.

Мама 8-летней модели также обратилась к "хейтерам" в сети с предупреждением о намерении обратиться в киберполицию для того, чтобы "были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".

"Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено", - подчеркивает мама Миланы.

Дарья будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе.

Как рассказал уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, сегодня полиция Киевской области допросила родителей девочки Миланы, и ее друга Паши.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 статьи 301 УК Украины "Ввоз, изготовление и распространение порнографических предметов". Такие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также правоохранители проинформировали, что по словам матери дети познакомились на встрече с подписчиками девочки и таким образом решили продвигать свои социальные сети. Дети дружат, а фото - постановочные.