Украина В Украине перекраивают расписание поездов. Какими будут новые графики?

2021-03-17 21:40

 

"Укрзализныця" задумала масштабную оптимизацию и "летние" маршруты

В 2021 году "Укрзализныця" оптимизирует маршруты существующих поездов и планирует назначить новые рейсы. В частности, некоторые поезда изменят время прибытия/отправления, к некоторым добавятся новые остановки. На летний сезон назначат более 30 доппоездов.

О том, как изменится расписание, говорится в презентации перевозчика.
Изменения в маршрутах

№228 Киев – Бердянск будет отправляться в 16:13 и прибывать в 10:05.
№86 Львов – Новоалексеевка, Бердянск будет отправляться в 10:55 и прибывать в 14:00 следующего дня без пересадок в Киеве ночью.
№ 5/6 Ужгород – Херсон будет курсировать ежедневно (сейчас через день).
№ 58/57 Ковель – Одесса тоже будет курсировать ежедневно, а не через день.
№ 357/358 Киев – Рахов будет отправляться на 4 минуты позже, но это сэкономит аж 34 минуты в дороге.
№ 5/6 Ужгород – Херсон тоже станет ежедневным.
№251/252 Харьков – Николаев через Кривой Рог продолжат до Одессы.

Дополнительные остановки

№ 779/780 Сумы – Киев – Сумы: на станциях Бахмач и Нежин-Пассажирский.
№ 145/146 Киев – Измаил: на станции Каролино-Бугаз.

Новые поезда

Запустить их хотят в мае-июне. Но список и нумерация – пока что ориентировочные. Финальное назначение поездов будет зависеть от пассажиропотока и карантинного зонирования, ведь обычные поезда в красных зонах не ходят.

  • №119/120 Запорожье – Львов;
  • №162/161 Николаев – Киев;
  • №168/167 Львов – Одесса;
  • №190/189 Днепр – Геническ;
  • №204/203 Кривой Рог – Геническ;
  • №213/214 Сумы – Одесса;
  • №223/224 Киев – Одесса;
  • №86/85 Львов – Бердянск;
  • №228/227 Львов – Одесса;
  • №228/227 Киев – Бердянск;
  • №232/231 Геническ – Ивано-Франковск;
  • №240/239 Лисичанск – Николаев;
  • №256/255 Львов – Херсон;
  • №257/258 Львов – Одесса;
  • №147/148 Киев – Одесса;
  • №767/768 Киев – Херсон;
  • №261/262 Харьков – Бердянск;
  • №272/271 Харьков – Одесса;
  • №274/273 Львов – Одесса;
  • №280/279 Жмеринка – Геническ;
  • №282/281 Хмельницкий – Геническ;
  • №287/288 Киев – Одесса;
  • №142/141 Мариуполь – Одесса;
  • №290/289 Одесса – Черновцы
  • №298/297 Киев – Херсон;
  • №472/471 Днепр – Бердянск;
  • №552/551 Кривой Рог – Бердянск;
  • №730/729 Харьков – Геническ;
  • №761/762 Киев – Одесса;
  • №59/60 Одесса – Харьков, Лисичанск.

Кроме того, Харьков и Днепр соединят зеркальными поездами (дважды в день) с отправкой в 6 утра и 18:30. Связка Харьков – Запорожье рассматривается следующей.

Сезонные направления

  • №228 и №116 из Киева в направлении Бердянска. Оттуда или из Херсона можно добраться на автобусах до Скадовска, Лазурного и Железного Порта.
  • Львов – Новоалексеевка, Бердянск. Можно будет добраться из Карпат на Азовское море.
  • №59/60 Одесса – Харьков – Лисичанск. Это продолжение маршрута поезда № 59/60 до Лисичанска.
  • Лисичанск – Николаев. Даст возможность жителям Восточной Украины добраться до курортов.
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