В Украине перекраивают расписание поездов. Какими будут новые графики?

"Укрзализныця" задумала масштабную оптимизацию и "летние" маршруты
В 2021 году "Укрзализныця" оптимизирует маршруты существующих поездов и планирует назначить новые рейсы. В частности, некоторые поезда изменят время прибытия/отправления, к некоторым добавятся новые остановки. На летний сезон назначат более 30 доппоездов.
О том, как изменится расписание, говорится в презентации перевозчика.
Изменения в маршрутах
№228 Киев – Бердянск будет отправляться в 16:13 и прибывать в 10:05.
№86 Львов – Новоалексеевка, Бердянск будет отправляться в 10:55 и прибывать в 14:00 следующего дня без пересадок в Киеве ночью.
№ 5/6 Ужгород – Херсон будет курсировать ежедневно (сейчас через день).
№ 58/57 Ковель – Одесса тоже будет курсировать ежедневно, а не через день.
№ 357/358 Киев – Рахов будет отправляться на 4 минуты позже, но это сэкономит аж 34 минуты в дороге.
№ 5/6 Ужгород – Херсон тоже станет ежедневным.
№251/252 Харьков – Николаев через Кривой Рог продолжат до Одессы.
Дополнительные остановки
№ 779/780 Сумы – Киев – Сумы: на станциях Бахмач и Нежин-Пассажирский.
№ 145/146 Киев – Измаил: на станции Каролино-Бугаз.
Новые поезда
Запустить их хотят в мае-июне. Но список и нумерация – пока что ориентировочные. Финальное назначение поездов будет зависеть от пассажиропотока и карантинного зонирования, ведь обычные поезда в красных зонах не ходят.
Кроме того, Харьков и Днепр соединят зеркальными поездами (дважды в день) с отправкой в 6 утра и 18:30. Связка Харьков – Запорожье рассматривается следующей.
Сезонные направления