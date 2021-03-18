Украина Почему ипотека под 7% не поможет большинству украинцев обзавестись жильем

2021-03-18 15:21

Банкиры говорят, что даже программа ипотеки под 7% не сделает ипотеку массовым продуктом.

«Ипотека – это удовольствие не из дешевых. И идея «всем раздать ипотеку», по моему мнению, «не летает». Даже если процентная ставка будет ноль, то есть тело, которое необходимо ровно платить. Со средним уровнем дохода населения в нашей стране это вообще невозможно для массового клиента. Во всех странах ипотекой пользуется средний класс. И у нас основным драйвером развития ипотеки будет рост реальных доходов населения», – рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Об этом шла речь во время круглого стола на тему «Ипотека в 2021 году: как новая госпрограмма повлияет на развитие ипотечного кредитования», организованного онлайн «Финклубом».

«Нам не хватает качественных заемщиков. Банки начали снижать ставки, и сейчас это уже достаточно реалистичные ставки. В докризисные годы ипотека в долларах под 12% летала как горячие пирожки. Сейчас 12-13% – в гривне, некоторые программы – под 9-10%, и спрос так себе, оставляет желать лучшего», – объясняет банкир.

«Я также соглашусь, что мы не должны думать, что ипотека – для всех, – отметил заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев. – Все же это не потребительский кредит, не покупка телевизора в магазине, это более осознанный и дорогой объект покупки. И платежи, которые есть не только по процентам, но телу кредита – они существенны. Поэтому я бы сказал, что это средний, «средний -», но не массовый сегмент».

Почти каждому второму заемщику отказывают – уровень согласования сейчас 60%. «Должна быть хорошая кредитная история, которая показывает, как клиент вел себя в прошлом», – отметил Семен Бабаев.

Снижение ставок и первого взноса может расширить круг участников ипотечных программ. «Есть более низкая ставка, значит, больше клиентов с тем же уровнем доходов могут зайти. Есть также более низкое участие. Если раньше это было 30-40%, то сейчас практически все банки минимум 20% требуют участия собственными средствами. И это тоже позволяет, не имея больших сбережений, входить в программу», – говорит заместитель директора департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха.

Но первый взнос все еще высок. «Незначительно снизился первый взнос. Ранее составлял 45%, сейчас – 35%», – говорит первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

Источник: finclub.net