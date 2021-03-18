Украина В Украине состоится внеочередное повышение пенсий: кого коснется

2021-03-18 17:40

Отдельным категориям пенсионеров выплаты могут повысить вне очереди.

Об этом сообщили в пресс-службе правительственного портала.

В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что все органы власти должны максимально уделить внимание вопросу социальной и медицинской защиты людей, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку это является моральным долгом государства.

"Люди, которые спасали жизни и здоровье граждан Украины, здоровье жителей всего мира, заслуживают того, чтобы иметь достойную поддержку и защиту со стороны государства. Они должны чувствовать ее каждый день. Поэтому утвержденный план содержит мероприятия, направленные на повышение социального благосостояния этих людей", – подчеркнул премьер.

Как стало известно, план предусматривает организацию и проведение ряда культурных мероприятий, конференций, круглых столов и акций. Его цель - повышение осведомленности об аварии на Чернобыльской АЭС и памяти людей, погибших в результате катастрофы.