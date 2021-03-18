Украина СНБО: Протокол лечения COVID-19 в Украине нужно обновить

2021-03-18 18:20

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) выступили за внесение изменений в протокол лечения коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Эксперты СНБО отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась: увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто длится более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменение характера осложнений.

«В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии», - говорится в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев заявил, что в Аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран.

В совете подготовят предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.