Украина 20 марта: церковный праздник, День счастья, предписания и запреты

2021-03-20 13:30

20 марта — 79-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 286 дней.

Православная церковь 20 марта чтит память преподобного Павла Прусиадского. В народе день назвали Павлов. Еще 20 марта - весеннее равноденствие. Это чрезвычайно мощный по энергетике день, из-за этого он считается магическим.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя развлекаться и действовать бессмысленно, нужно ставить цели и начинать важные дела. Не стоит выяснять ни с кем отношения, конфликтовать. В доме следует прибраться: выбросить хлам, окропить все святой водой.

Международные дни

Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. В календаре международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний приурочен к Дню весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля.

Весеннее равноденствие — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор».

Международный день астрологии, ежегодно отмечаемый учеными-астрологами и энтузиастами 20 или 21 марта (иногда 19 марта), — проводится в День весеннего равноденствия. В 2021 году эта дата — 20 марта.

В 2012 году ООН своей резолюцией №66/281 провозгласила 20 марта Международным днем счастья.

Международный день без мяса многие страны отмечают с 1985 года.

Православные празднования

память священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV);

память преподобного Павла Препростого (IV);

память святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского (IX);

память преподобного Емилиана Италийского.

День ангела (именины)

Анна, Антонина, Василий, Евгений, Екатерина,

Ксения, Мария, Надежда, Николай, Павел.

Лунный день и календарь стрижек

На дату 20.03.2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре.

Луна в знаке зодиака Близнецы. Общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.

Народный календарь

В этот день отмечается память сразу двух святых, носивших одинаковые имена, — преподобного Павла Препростого, жившего в 4 веке, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего в 9 веке.

В этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных». Пасмурная погода к ночи предвещала заморозок на следующий день.