Мир Стали известны детали десятого сезона сериала Американская история ужасов

2021-03-23 14:23

Создатель сериала "Американская история ужасов" раскрыл официальное название десятого сезона антологии.

Как написал Райан Мерфи в своем Instagram, новый сезон будет называться "Двойной сеанс" (Double Feature). Он также поделился тизером и подробностями сезона.

В комментариях к посту он уточнил, что десятый сезон состоит из двух частей и обе выйдут в 2021 году. Первая, в которой сыграют Маколей Калкин и Сара Полсон, будет разворачиваться "У моря" (By the Sea). Детали второй части, "В песках" (By the Sand), пока держатся в секрете.

Съемки нового сезона популярного хоррора сейчас проходят в Массачусетсе. Точной даты премьеры пока нет, из-за коронавируса привычный релиз сезона к Хэллоуину был перенесен с 2020 на 2021 год. В шоу также вернутся Эван Питерс и Кэти Бэйтс.