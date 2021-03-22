Украина Как проходит вакцинация от COVID-19 в Украине - за сутки в стране...

2021-03-22 12:40

В Украине за минувшие сутки сделали 2 715 прививок от коронавируса COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, достигло 111 025, сообщает Минздрав в понедельник, 22 марта.

"За 21 марта было сделано на 1 253 прививок меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 66 мобильных бригад по иммунизации", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество прививок вчера сделали в Донецкой области – 770, а за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области – 9 014. При этом ни одной прививки не было сделано в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

 

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