Украина В Офисе президента сняли разбитые двери - вместо них теперь листы ДВП

2021-03-22 12:23

Главные двери в здание Офиса президента Украины сняли после субботней акции протеста в поддержку радикала Сергея Стерненко.

Напомним, в субботу, 20 марта, сторонники радикала Сергея Стерненко устроили протест под зданием Офиса президента. Протестующие бросали файеры в здание ОП, несколько окон разбили. Собравшиеся требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Полиция уже открыла уголовные производства по нескольким фактам.

В Офисе президента обнародовали перечень поврежденного имущества в ходе беспорядков на Банковой. В результате субботней акции был нанесен ущерб зданию Офиса президента Украины примерно на 2 млн грн. При этом СМИ выяснили, что реальная сумма ущерба намного меньше. Так, клининговые компании Киева предлагают полную очистку фасада здания всего за 12 тыс. грн., причем в течение одного рабочего дня. Реставрация дверей по мнению экспертов, также обойдется не так дорого, как говорят в ОП, максимальная сумма составит порядка 30 тыс грн.