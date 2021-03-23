Украина Как проходит вакцинация от коронавируса в Украине - ситуация по всем областям

2021-03-23 15:39

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 10 904 человека. С начала кампании вакцинировали уже почти 122 тысяч человек. Записались в очередь на вакцинацию 321 тыс. украинцев.

"121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - сообщает 23 марта пресс-служба МОЗ.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: