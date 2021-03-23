Как проходит вакцинация от коронавируса в Украине - ситуация по всем областям
2021-03-23 15:39
В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 10 904 человека. С начала кампании вакцинировали уже почти 122 тысяч человек. Записались в очередь на вакцинацию 321 тыс. украинцев.
"121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - сообщает 23 марта пресс-служба МОЗ.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 490
- Волынская область - 200
- Днепропетровская область - 960
- Донецкая область - 150
- Житомирская область - 590
- Закарпатская область - 500
- Запорожская область - 310
- Ивано-Франковская область - 454
- Киев - 1030
- Киевская область - 310
- Кировоградская область - 300
- Луганская область - 150
- Львовская область - 880
- Николаевская область - 250
- Одесская область - 320
- Полтавская область - 620
- Ровенская область - 400
- Сумская область - 450
- Тернопольская область - 510
- Харьковская область - 310
- Херсонская область - 510
- Хмельницкая область - 160
- Черновицкая область - 110
- Черниговская область - 100
- Черкасская область - 840