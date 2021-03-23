Украина Как проходит вакцинация от коронавируса в Украине - ситуация по всем областям

2021-03-23 15:39

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили 10 904  человека. С начала кампании вакцинировали уже почти 122 тысяч человек. Записались в очередь на вакцинацию 321 тыс. украинцев.

"121 929 людей привито от начала прививочной кампании. По состоянию на 22 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 321 095 человек", - сообщает 23 марта пресс-служба МОЗ.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 490 
  • Волынская область - 200 
  • Днепропетровская область - 960
  • Донецкая область - 150 
  • Житомирская область - 590 
  • Закарпатская область - 500 
  • Запорожская область - 310 
  • Ивано-Франковская область - 454
  • Киев - 1030 
  • Киевская область - 310 
  • Кировоградская область - 300 
  • Луганская область - 150 
  • Львовская область - 880 
  • Николаевская область - 250 
  • Одесская область - 320 
  • Полтавская область - 620 
  • Ровенская область - 400 
  • Сумская область - 450 
  • Тернопольская область - 510 
  • Харьковская область - 310 
  • Херсонская область - 510 
  • Хмельницкая область - 160 
  • Черновицкая область - 110 
  • Черниговская область - 100 
  • Черкасская область - 840 
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