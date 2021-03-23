Украина В Украине ужесточат наказания для пешеходов и велосипедистов. Что важно знать?

2021-03-23 21:40

В Украине вступил в силу закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Новые штрафы также предусмотрены и для пешеходов, велосипедистов, погонщиков животных и лиц, которые управляют гужевым транспортом.

Штраф 255 грн (раньше было 51 грн) заплатит пешеход, который игнорирует сигналы регулирования дорожного движения, переходит дорогу в неустановленных местах или непосредственно перед автомобилями, или нарушают другие требования ПДД (например — использование светоотражающих элементов на одежде при определенных условиях).

Кроме того, велосипедистам, лицам, которые управляют гужевым транспортом в случае нарушения ПДД, предусмотрен штраф в размере 425 грн, вместо прежних 85 грн. За нарушение ПДД под действием алкоголя, оплатят 680 грн штрафа.

За нарушение пешеходами или велосипедистами правил, что привело к возникновению аварийной обстановки сумма взыскания составит 850 грн, или вместо этого взыскания могут быть назначены общественные работы на срок от 20 до 40 часов.