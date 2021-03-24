Украина В СНБО заявили, что в Украине есть все предпосылки для введения полного локдауна

2021-03-24 11:39

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине есть все предпосылки для введения полного локдауна.

По его данным, в стране в настоящее время "существенно увеличивается агрессивность" коронавируса и количество заболевших. Ввиду эпидемиологической ситуации с COVID-19 введение локдауна - необходимо.

"Строгие меры как раз вводятся не тогда, когда болеет максимум людей, а когда его еще нет, когда происходит подъем. Именно сейчас мы с вами находимся на этапе, когда идет массированный подъем заболеваемости и даже летальности", - заявил Комиссаренко на телеканале Украина 24.

Также академик высказался относительно ожидаемого пика коронавируса в Украине.

"Можно считать, что третья волна, можно - что вторая. Я считаю, что вторая, но это непринципиально. Принципиально то, что мы являемся свидетелями интенсивного распространения заболевания и инфицирования", - подчеркнул он.