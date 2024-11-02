Политика Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам, - Зеленский

2024-11-02 08:30



Зеленский раскритиковал Запад за отсутствие реакции на проведенные КНДР испытания новой баллистической ракеты, а также на отправку северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам. Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что Украина могла бы ударить превентивно по всем площадкам, на которых РФ накапливает солдат из КНДР, если бы была возможность бить достаточно дальнобойно.

"Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - сказал он.

По его словам, каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать. Он добавил:

"Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями".

Войска КНДР против Украины - последние новости

США и другие страны НАТО должны предоставить Украине возможность бить по объектам вглубь России в ответ на отправку войск КНДР на помощь оккупантам, заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен Майк Тернер. Также он также выступает за то, чтобы "непосредственно атаковать северокорейские войска", если их обнаружат на территории Украины.