Украина Кабмин определился с ценой на электроэнергию с 1 апреля

2021-03-24 17:20

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров решил не повышать стоимость электроэнергии для населения с 1 апреля.

Об этом он сообщил в своем Телеграмм-канале.

По словам Шмыгаля, цена на электроэнергию для украинцев останется уровне 1 грн 68 копеек за кВт-час.

При этом он отметил, что государственная компания «Энергоатом» продолжит поставлять электроэнергию для людей по льготной цене.

«В то же время мы позволили «Энергоатому» полноценно работать на рынке, что предоставит компании возможность получать необходимые средства для ремонтов, модернизации и безопасного функционирования наших атомных электростанций», – сообщил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что продолжается работа для того, чтобы украинцы получали справедливые платежки, а на энергетических рынках не было монополизма и злоупотреблений.

«Вопрос тарифов, развития энергетических рынков и конкуренции на них постоянно остается в нашей повестке дня. Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки, а на энергетических рынках не было монополизма и злоупотреблений», – добавил он.

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