Украина В Украине изменят прожиточный минимум: чего ждать украинцам

2021-03-24 18:00

 

В Минсоцполитики Украины разработали дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. Правительство одобрило и подало в Верховную Раду ряд законопроектов.

Об этом в среду, 24 марта, сообщает пресс-служба министерства.

По данным министерства, предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов:

  • в 2022 году - на 14%;
  • в 2023 году - на 15%;
  • в 2024 году - на 25%.

Проекты законов предусматривают новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов).

Законопроектами планируется внедрение базовых величин для расчета социальных выплат:

  • надбавок,
  • повышений,
  • дополнительной пенсии,
  • пенсии за особые заслуги,
  • ежемесячных пособий, которые устанавливаются к пенсии;
  • государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;
  • стипендий,
  • максимальных размеров выплат,
  • компенсационных выплат,
  • единовременных выплат (пособий).

Также предлагается введение базовой величины для денежных платежей и взысканий и базовой величины для административных сборов.

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