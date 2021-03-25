Украина Депутату ВРУ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов почти на 100 миллионов

2021-03-25 12:40

Народному депутату Украины сообщили о подозрении по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн грн.

Об этом сегодня сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

Подозреваемый, фамилия которого не называется, начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них.

Регистрацию в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица он не осуществил.

"После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций", - говорится в сообщении.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.