Украина В украинские суды хотят внедрить искусственный интеллект: подробности и сроки эксперимента

2021-03-25 20:20

 

Министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия начали работу над амбициозным проектом по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины. Экспериментальный пилотный проект планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов.

Предполагается, что робот вместо судьи сможет рассматривать не все дела, а только несложные, например, о превышении скорости, нарушении правил парковки и тому подобное.

"Но нужно обеспечить суды надлежащим финансированием, в частности во всех судах нашей страны элементарно должен качественно работать интернет", - отметил заместитель председателя ВСП Алексей Маловацкий.

Глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин сообщил, адвокаты уже давно используют специальные автоматизированные программы для анализа документов в своей работе. Искусственный интеллект уже работает в судебных системах США и Китая, а Еврокомиссия в 2018 году даже приняла Этическую хартию об использовании ИИ в судебных системах.

"Главное в рамках пилотного проекта зафиксировать, какие могут быть негативные последствия, затем провести соответствующую работу, отрегулировать алгоритмы, возможно, а я даже уверен, что надо будет принять не только законодательные, но и ряд подзаконных актов для того, чтобы эта система (искусственного интеллекта, - ред.) могла быть применена", - сказал Костин.

Главное, по его словам, определить, до какого уровня можно позволить ИИ "помогать" правоохранителям и судебной системе.

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