Украина В Минздраве заговорили о завершении локдауна и смягчения удара по бизнесу

2021-03-26 18:33

Для максимально быстрого завершения локдауна необходимо четко придерживаться введенных карантинных ограничений, а также контролировать их выполнение, считает министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщет Интерфакс-Украина.

"Во-первых, чтоб мы видели результаты карантинных ограничений и чтоб они продолжались как можно меньше их нужно придерживаться. А для этого их нужно контролировать. Во-вторых, справедливость. Когда эти правила применяются ко всем одинаково. Если рестораны не работают, то все", - заявил Степанов в эфире "Народ проти" на телеканале "Украина 24" в четверг вечером.

По словам министра, речь идет об адаптивном карантине "для смягчения ударов по бизнесу".

"Я не считаю, что карантин нужно вводить по всей территорий Украины сразу", - сказал он.

Ранее Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области в "красную" зону адаптивного карантина.