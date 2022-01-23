Коронавирус Тотальный локдаун в Украине: в МОЗ рассказали, к чему готовиться, "власти намерены..."

2022-01-23 13:30

Аналитики и ученые фиксируют рост заболеваемости COVID-19, а к 21 января восемь регионов оказались в "оранжевой" зоне, еще несколько могут пополнить "красную" зону.

Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Лига. net" рассказал, ждать ли нового локдауна в Украине. Стоит отметить, что в стране началась новая волна коронавируса. Каждый день фиксируют повышенные показатели заболеваемости.

Так, Игорь Кузин заверил, что вводить тотальный локдаун, как весной 2020 года, не будут. Власти намерены использовать существующие меры ограничений: сертификаты о вакцинации и защитные маски.

При этом новая волна коронавируса из-за штамма "Омикрон" может быстро распространиться и достичь пика. В Украине все больше областей переходят в "красную" зону карантина из-за увеличения случаев госпитализаций и количества заболевших.

Как заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, в Украине "красная" карантинная зона может пополниться еще двумя регионами. На грани оказались эпидемиологические показатели в Ровенской и Черновицкой областях.

Во Львовской области тоже растет третий день подряд динамика уровня госпитализации, в то же самое время, как другие показатели остаются на уровне нормы.