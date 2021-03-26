Мир Ученые дали ответ на вопрос о таинственном исчезновении ледника на Марсе

2021-03-26 22:32

Раскрыта очередная тайна о формировании и изменении красной планеты. Ученые выяснили, что примерно 50 тысяч лет назад на Марсе произошла резкая смена климата. К такому выводу они пришли, изучая гигантские каньоны на северном полюсе планеты.

Астрономов давно интересует, как и когда возник этот лед, так как история его формирования связана с главной загадкой Красной планеты – пропажей всех запасов его воды и большей части атмосферы.

Ученые предполагают, что значительная часть вод марсианских океанов находится в замороженном виде на полюсах. На юге они скрываются под слоем из отвердевшего углекислого газа, существование которого является предметом споров среди ученых.

Не меньше вопросов вызывает и северная полярная шапка Марса, покрытая множеством гигантских каньонов, которые объединяются в гигантскую спиралеобразную структуру, происхождение и возраст которой остаются загадкой.

Старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Алексис Родригес и его коллеги считают, что раскрыли эту тайну. Изучая фотографии и трехмерные карты одного из каньонов, они обнаружили следы относительно недавних резких перемен в климате Марса.

Выяснилось, что спиральный узор состоит из множества отдельных сегментов, которые возникли в разное время. В нынешнем виде он предстал относительно недавно (по геологическим меркам) – около 50 тысяч лет назад. В его формировании были замешаны мощные полярные ветра, которые разрушали поверхностные слои льда и уносили его частицы в умеренные широты, а также солнечный свет, который испарял участки ледовой шапки, которые "смотрят" в сторону экватора Марса.

Такие процессы были возможно только в том случае, если в то время климат Марса пережил резкое потепление. Предположительно это могло быть связано с переменами в угле наклона его орбиты, на что, в частности, указывают недавно открытые следы движения воды по склонам кратера Исток.

Каньоны и залежи льда на северном полюсе Марса особенно интересны, так как благодаря им можно узнать, как менялся климат планеты, а также найти источник чистой пресной воды для участников будущих экспедиций.