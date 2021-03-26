Украина Знаменитый Печерский суд Киева заблокировал 12 информационных сайтов

2021-03-26 14:07

Решением Печерского райсуда Киева в Украине заблокировано 12 интернет-изданий, пишет Главком, который также оказался в этом списке.

"Судья Печерского районного суда Татьяна Ильева приняла решение наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности ряда информационных изданий: в частности Главком, Апостроф и другие СМИ", - говорится в сообщении.

Еще 18 февраля судья Печерского суда наложила арест на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 изданий из-за иска бывшего руководителя Спецтехноэкспорта Павла Барбула.

Суд постановил всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на территории Украины блокировать их работу.

Отмечается, что в полиции претензии Барбула считают безосновательными и приняли решение о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Несмотря на это, 24 марта некоторые мобильные операторы, а также интернет-провайдеры заблокировали доступ к 12 изданиям.

Попавшие под блокировку издания намерены отстаивать свои права в суде.

Отметим, схема блокировки впервые была опробована в случае с сайтом Корреспондент.net, когда суд постановил заблокировать сайт из-за статьи в разделе блоги, за который редакция не несет ответственности.

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С железнодорожного вокзала Львова срочно эвакуировали сотни пассажиров 2021-03-26 13:02
С 1 апреля в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам 2021-03-26 12:23