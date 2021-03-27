Украина В Украине могут остановить транспорт: в Минздраве назвали условие

2021-03-27 13:00

 

Правительство Украины не исключает остановку транспорта в стране. Это произойдет при условии, если ситуация с COVID-19 начнет выходить из-под контроля.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, остановить транспорт в Украине могут отдельным решением правительства.

"Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель. Сейчас очень важно соблюдать карантинные ограничения", - сказал он.

Также Степанов признался, что в его команде действительно обсуждают вопрос локдауна, но также понимают, что страна должна балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом.

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