Украина В Украине начинают отключать отопление

2021-03-29 17:00

 

В Днепре отопительный сезон планируют закончить уже 1 апреля. Некоторые города уже отключили отопление.

В связи с потеплением ряд городов Украины начинают завершать отопительный сезон.

Одним из первых среди областных центров отопление отключит Днепр. Как сообщает Днепр Оперативный, процесс начнется с 1 апреля.

Также начали работу над завершением отопительного сезона в Сумах, Кропивницком и Харькове.

При этом Хуст Закарпатской области уже с 29 марта завершил отопительный сезон.

Отметим, в текущем отопительном сезоне Украина использовала вдвое больше газа, чем в прошлом. Несмотря на резкий рост потребления, ПХГ заполнены более чем на половину.

При этом в 2020 году потребление газа упало в Украине на 2,7 млрд куб. м: население сократило потребление на 1,3 млрд кубометров, а промышленность - на 1,4 млрд.

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В Украине начинают отключать отопление 2021-03-29 17:00