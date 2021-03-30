За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения ООС.
Возле Зайцево враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку от Широкино, Марьинки и Старогнатовки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных нет, при этом украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны сепаратистов на неподконтрольной территории.
Накануне сепаратисты осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения - они активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций возле Донецкого аэропорта, возле Марьинки и Зайцево.