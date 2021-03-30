Украина Стало известно точное число украинских медиков, пострадавших от Covid-19

2021-03-30 14:42

Фонд социального страхования Украины с начала пандемии получил 43 400 сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания медицинских работников Covid-19. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской области (4 тыс. 998 сообщений) и Киеве (4 тыс. 581).

"С начала пандемии ФССУ получил 43400 (+975 за последнюю неделю) сообщений о клинически подтвержденных случаях заболевания медицинских работников на Covid-19, из них 548 случаев смертельные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Расследование завершено по 19 тыс. 475 случаях, 5 тыс. 372 из них признано связанными с производством, в том числе 144 - смертельные.

В Фонде соцстрахования напоминают, что связь инфицирования медика с производством определяет комиссия по расследованию, которая создается учреждением здравоохранения (в случае смерти, если его должность и место работы включены в перечень в соответствии с постановлением КМУ № 1 от 5 января 2021 ), Гоструда (в случае смерти, если должность и/или место работы не включены в перечень) и работодателем (в других случаях), заключение комиссии зависит от выводов эпидрасследование МЗ и диагноза профпатолога.