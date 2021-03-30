Украина В Украине есть всего два человека, получившие обе дозы вакцины от коронавируса

2021-03-30 15:43

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили 14 432 человека. Из них один был вакцинирован второй дозой.

С начала кампании вакцинации были привиты 212 898 украинцев. Из них 212 896 получили одну дозу, а два человека завершили вакцинацию, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок вчера сделали в городе Киев – 1 740, Днепропетровской области – 1 290, Черкасской – 800, Львовской – 728 и Житомирской – 700.

По состоянию на данное время в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек.